Parece perto do fim uma das novelas do mercado: Edinson Cavani

Cavani brilhou com a camisola do PSG

Avançado uruguaio deve rumar ao Manchester United.

O Manchester United procura ainda reforçar o plantel antes do fecho do mercado, segunda-feira, e uma das prioridades é o ataque, onde surje agora como forte possibilidade a contratação de Cavani.

O avançado uruguaio, de 33 anos, encontra-se livre desde que chegou ao fim o vínculo que o ligava ao PSG e esteve na agenda do Benfica. Contudo, as exigências financeiras do jogador e do seu irmão, que o representa, travaram essa possibilidade.

Segundo várias notícias em Inglaterra, as negociações entre os red devils e o jogador estão avançadas e este é aguardado este domingo em Manchester, depois do clube de Bruno Fernandes ter levado uma nova nega do Dortmund por Jadon Sancho.