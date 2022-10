"Parabéns ao Real Madrid por ser a terceira melhor equipa em 2021/22..."

Reações à classificação para melhor clube da temporada 2021/22 foram muitas.

Karim Benzema, avançado do Real Madrid foi considerado na segunda-feira o melhor futebolista da temporada 2021/22, recebendo a Bola de Ouro, enquanto Thibaut Courtois, guardião do clube espanhol, foi eleito o melhor guarda-redes da referida época.

O Real Madrid, que venceu a Liga dos Campeões, derrotando o Liverpool na final, bem como o campeonato espanhol, a Supertaça espanhola e a Supertaça Europeia, ficou, no entanto, no terceiro lugar na luta pelo prémio de melhor clube do ano, atrás de Manchester City (primeiro) e Liverpool (segundo). Esta eleição deixou muita gente surpreendida - o Real Madrid reagiu com um emoji e Iker Casillas afirmou que era "uma anedota", por exemplo - e Toni Kroos também foi algo irónico na reação.

"Terceira melhor equipa em 2021/22 - feliz, Real Madrid?" escreveu no Twitter. "Nada mau ter o melor jogador e o melhor guarda-redes do mundo na tua equipa... Parabéns Karim Benzema e Thibaut Courtois. Merecido. Parabéns também ao Real Madrid, por ser a terceira melhor equipa em 2021/2022", publicou, desta feita no Instagram, juntamente com vários emojis.