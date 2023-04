Para ter Messi, Barcelona quer "despachar" estes cinco jogadores, dizem em Espanha

Os catalães estão dispostos a fazer regressar o avançado argentino, mas para que tal aconteça precisam de vender e reduzir a massa salarial.

Joan Laporta, presidente do Barcelona, já assumiu que gostaria de voltar Lionel Messi a jogar em Camp Nou e é isso que o clube catalão está a estudar. Mas a tarefa não é simples, porque os blaugrana têm de cumprir com os regulamentos do fair play financeiro.

Por esse motivo, e apesar de o argentino poder chegar a custo zero, visto que termina contrato com o PSG no final da época, é preciso vender jogadores, de forma a fazer entrar dinheiro nos cofres e, ao mesmo tempo, ver a massa salarial ser reduzida.

Nesse sentido, há já cinco jogadores que poderão estar na lista de saída, de acordo com o jornal Mundo Deportivo. São eles Raphinha, Ferran Torres, Ansu Fati, Franck Kessié e Eric Garcia. A publicação refere que o objetivo do emblema culé é encaixar uma verba de cerca de 100 milhões de euros com estas vendas e conseguir reduzir a massa salarial em 200 milhões de euros, sensivelmente.