Palavras de Neymar captadas no seu documentário, em estreia por estes dias na Netflix

No seu documentário, para se apresentar, Neymar recorreu à banda desenhada. O brasileiro quis explicar que, por vezes, é mal entendido e percebido pela opinião pública.

"Sou mais criticado do que mereço e é difícil. Para os meus amigos sou o Batman, se não me conheceres sou o Joker", explicou o brasileiro, antes de desenvolver a ideia.

"Não me interessa o que os outros pensam de mim, eu sei o que faço, sei como jogo. Sou transparente. Não me interessa se dizem: "Neymar está a festejar" ou não sei o quê. Como é que eu joguei? Se estás zangado, esse é o teu problema. É a minha vida e eu faço o que quero. Não se pode ouvir as críticas", explicou.

O Joker, personagem de banda desenhada já transferida para o cinema, é o vilão para o super-herói que é o Batman.