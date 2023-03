"Para o bem dos árbitros, Mitrovic deve receber um castigo mínimo de 10 jogos"

Avançado sérvio foi expulso na derrota do Fulham frente ao Manchester United nos quartos de final da Taça de Inglaterra, após ter empurrado o árbitro enquanto reclamava com a decisão de expulsar Willian e, consequentemente, Marco Silva.

O Fulham, orientado por Marco Silva e com João Palhinha a titular, foi eliminado no domingo nos quartos de final da Taça de Inglaterra, após derrota por 1-3 na casa do Manchester United, que teve Bruno Fernandes no onze inicial.

Aos 71 minutos, Willian impediu um golo dos red devils com a mão e, após rever as imagens do lance, o árbitro mostrou o cartão vermelho ao extremo brasileiro, decisão que resultou nos protestos do técnico português e na fúria de Aleksandar Mitrovic, com ambos a acabarem expulsos.

A expulsão do avançado sérvio foi a que mais tinta fez correr na imprensa inglesa, devido a ter sido motivada por um empurrão ao árbitro, com o antigo dirigente de arbitragem Keith Hackett a defender mão pesada no castigo ao jogador.

"Para o bem dos árbitros a todos os níveis do jogo, a Federação Inglesa (FA) deve castigar Mitrovic com uma sanção mínima de 10 jogos. Ele colocou as mãos no árbitro e isso é simplesmente inaceitável. Nós precisamos que os órgãos reguladores do desporto tomem uma posição forte e decisiva", apontou, ao jornal The Telegraph.

Questionado sobre o assunto em conferência de imprensa, Marco Silva considerou que o comportamento de Mitrovic não deve merecer um castigo superior a três jogos, deixando críticas na direção do árbitro, ainda que tenha admitido que o avançado "deveria ter controlado as emoções".

"Não acho que mereça [um castigo superior a três jogos]. Eu vi as imagens e falei com Mitrovic. É um momento em que ele deveria ter controlado as emoções. Ele empurrou o árbitro, mas espero que as pessoas que vão decidir, decidam consoante o que o momento merece. Temos tido muita pouca sorte com Chris Kavanagh [árbitro] esta temporada", lamentou o técnico português.

"Devíamos ter controlado as emoções do jogo. Claro que somos humanos, mas temos de entender o negócio dos jogos. Eu recebi cartão vermelho antes da decisão e se o recebi por estar fora da minha área técnica, tenho de o aceitar, porque nãi disse nada ao árbitro que o fizesse expulsar-me", acrescentou Marco Silva.

Veja o momento da expulsão de Mitrovic: