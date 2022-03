"Para o bem de todos, a história de Messi com o PSG devia acabar em junho"

Jérôme Rothen, que foi jogador dos parisienses, sugere que o melhor para Messi e para o clube seria o fim da ligação quando a época findar.

Lionel Messi chegou esta época ao PSG, mas nem todos estão convencidos com o que o argentino tem feito em Paris. Jérôme Rothen, antigo futebolista do Mónaco e do PSG, entre outros, sugeriu que o melhor "para todos" seria a saída de La Pulga no final de 2021/22.

"Para o bem de todos, esta história deve terminar em junho. Ele não é o único jogador assim que passou pelo PSG. Vimos jogadores sul-americanos a fazerem má cara de vez em quando, serem fisicamente frágeis e não jogarem em plena paragem de seleções. É uma pena que a relação que ele tem hoje com o PSG seja esta. Esses dez dias [com a seleção] vão dar-lhe algum conforto para que as coisas melhorem com o PSG? Não estou convencido quanto a isso", afirmou o antigo médio francês num programa da RMC Sport.

Neste momento, Messi está ao serviço da seleção da Argentina.