"Para não colocar em risco a instituição, foi preciso prescindir do melhor do mundo"

Declarações de Eduard Romeu, vice-presidente do Barcelona.

Eduard Romeu, vice-presidente do Barcelona para a área económica, concedeu uma entrevista ao jornal espanhol "Mundo Deportivo", numa conversa onde abordou a saída de Messi no passado mercado de verão. O dirigente vincou que tudo foi feito para manter o argentino, que acabaria, todavia, por rumar ao PSG.

"Era um esforço muito para além daquilo que nos faria sentir cómodos, mas sentíamos que Leo [Messi] era um património do clube e devíamos fazer esse esforço. A chave era o cumprimento de objetivos. Se o Barcelona estivesse em cumprimento, aí não há fiscalização, nada", começou por dizer.

"Abria-se uma possibilidade que nos permitia manter Messi em determinados moldes, mas era um acordo que para nós não era benéfico. Perante a possibilidade de colocar em risco a instituição, e lamento muito, tenho de sacrificar o melhor jogador do mundo", completou Eduard Romeu.

Messi alinha hoje em dia com a camisola do PSG, depois de toda uma carreira profissional ao serviço do Barcelona.