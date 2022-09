Declarações de Pablo Zabaleta, antigo jogador do Manchester City e da seleção argentina, à ESPN.

Pablo Zabaleta, antigo jogador do Manchester City e da seleção argentina, onde coincidiu com Lionel Messi, considerou o atual jogador do PSG "um bocado melhor" do que Diego Armando Maradona, lenda do futebol daquele país, falecido em novembro de 2020 e considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos.

"O futebol era diferente nos anos 80 e 90. Para mim, Messi é um bocado melhor do que Maradona", começou por dizer em declarações à ESPN.

"Não é estranho que perguntes ao meu pai e ele te responda Maradona. Pode ser, porque eu vi Messi jogar, era amigo dele e mais alguns aspetos, mas penso que Messi fazia coisas com 10 ou 15 anos que repetiu com 35 anos. É fantástico", concluiu.