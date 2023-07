"Para mim, Lucas Hernández é o melhor exemplo de falta de caráter"

Lothar Matthaus, lenda do Bayern, arrasou o defesa francês por ter rejeitado uma proposta de renovação do clube e decidido mudar-se para o PSG, acusando-o de ingratidão.

Lothar Matthaus, lenda da seleção alemã que marcou 100 golos em mais de 400 jogos ao serviço do Bayern, arrasou este sábado Lucas Hernández por ter rejeitado renovar contrato com os bávaros, trocando-os pelo PSG neste mercado.

O antigo médio acusou o polémico defesa francês, de 27 anos, de ingratidão para com o clube, que o apoiou durante uma época em que sofreu uma lesão grave num joelho durante o Mundial'2022, para além de o ter defendido quando, em 2019, foi condenado em França por não cumprir uma ordem de restrição apresentada por uma ex-namorada.

"Se ele quisesse servir o Bayern, depois dos últimos quatro anos com todos os problemas dentro e fora de campo, teria assinado um novo contrato com humildade. Para mim, Hernández é o melhor exemplo de falta de caráter. Eu disse há vários meses, se chegar uma oferta por Hernández, aplica-se o velho ditado de Reiner Calmund [antigo diretor alemão]: 'Metam-lhe um selo no traseiro e desfaçam-se dele'", escreveu, na coluna de opinião que detém no jornal Bild.

Lucas Hernández, que ainda hoje é a contratação mais cara da história do Bayern - custou 80 milhões de euros em 2019, proveniente do Atlético de Madrid - assinou um contrato válido por cinco épocas no PSG, rendendo à volta de 50 milhões de euros ao campeão alemão.