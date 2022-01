"Para mim estudar a bíblia é ar fresco. A fé é o meu motor"

Olivier Giroud, avançado do Milan

Avançado do Milan, Giroud confessa que todas as semanas tem uma "reunião à distância" com o seu pastor.

Olivier Giroud, avançado do Milan, voltou a admitir ser um homem de fé em entrevista ao jornal "La Stampa", lembrando que esteve perto do Inter, mas que se deu conta que o Milan estaria no seu destino.

"Sou cristão evangélico, mas ainda não fui à missa em Milão porque com isto da covid-19 é melhor evitar lugares muito concorridos. Mas todas as semanas tenho uma reunião à distância com o meu pastor em Londres. Estudamos a Bíblia, para mim é ar fresco", começou por dizer.

"A fé é o meu motor, ajuda-me a tomar decisões importantes. Estava perto do Inter, mas depois dei-me conta que o Milan estaria no meu destino", continuou, antes de contar que também podia ter rumado à Juventus, em 2020.

"Foi no verão de 2020, quando Pirlo era o treinador, mas preferi ficar no Chelsea e ganhámos a Champions. A Juventus era uma das opções, mas não era a única", concluiu o avançado de 35 anos ao jornal italiano.