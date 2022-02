"Para mim, a temporada de Sergio Ramos já terminou. É uma aposta falhada"

Sergio Ramos, central do PSG

Antigo jogador do PSG e da seleção francesa comenta a situação do central espanhol no emblema parisiense.

Sergio Ramos, 35 anos, trocou o Real Madrid pelo PSG no mercado de transferências de verão de 2021, mas a primeira temporada em França não está a correr como muitos esperavam. O central, a contas com várias lesões ao longo da época, soma apenas cinco encontros disputados pelo emblema parisiense, tendo um golo marcado.

Alain Roche, antigo internacional francês e antigo jogador de clubes como Bordéus, Valência e o próprio PSG, comentou a situação do central espanhol, mostrando-se desiludido.

"Não jogou uma única partida importante, nem sequer um jogo na Liga dos Campeões. É triste, estávamos felizes de tê-lo connosco, mas é uma aposta falhada. Agora temos de acreditar em milagres", começou por dizer no "Canal+".

"O corpo já não acompanha. Ele tem sido trabalhador ao longo da carreira, deu tanto... Para mim, a sua temporada já terminou. Quando é que ele vai jogar? Se joga duas vezes e se volta a lesionar, o que fazemos? Sim, é preocupante", continuou, antes de concluir:

"O mais difícil é tomar uma decisão. Eu já não podia correr mais por causa do meu tornozelo, por isso não tinha outra escolha senão parar. Só ele pode saber..."