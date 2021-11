Al-Sadd tem exigência irredutível para libertar Xavi para o Barcelona

Operação que pode levar o antigo jogador para o banco do Barcelona ainda não está concluída

O alvo de Laporta para substituir Koeman está bem identificado, mas o processo não tem sido, de todo, fácil. Para já, o proprietário do Al-Sadd só aceita discutir a saída de Xavi com o presidente do Barcelona presente no Catar.

Segundo o jornal "AS", esta é a grande exigência do xeique Mohammed bin Hamad, que só aceita dar o OK para a saída de Xavi Hernández se o seu homólogo viajar para Doha e negociar os termos da transferência presencialmente.

Segundo mesmo diário espanhol, as negociações entre treinador e clube estão avançadas, mas contam com a condição acima explicada. Para já, devido à semana exigente e importante que espera o Barcelona, com destaque para a visita a Kiev, na Liga dos Campeões, não se espera que Laporta consiga abrir espaço facilmente na sua agenda para uma viagem longa...mas potencialmente decisiva.