Para Ancelotti empate no dérbi "não é um adeus à LaLiga, mas..."

Treinador do Real Madrid reconhece que alcançar o Barcelona ficou ainda mais complicado

O Real Madrid empatou em casa com o Atlético de Madrid (1-1) e no domingo, se o Barcelona vencer em Almería, pode ficar a dez pontos dos catalães. Tendo isto em conta, Carlo Ancelotti, treinador dos merengues, assume que LaLiga pode ser uma miragem.

"Já estava muito difícil antes deste jogo, agora ainda mais. Não é um adeus à LaLiga, mas está ainda mais complicado do que estava antes do jogo. Vamos lutar até ao final, é o que posso dizer. Faltou-nos um pouco de frescura. Mas mais do que física, mental. Após o 0-1, demorámos 10 minutos a recompor-nos. Na primeira parte faltou intensidade e na segunda, marcámos no final, mas não aproveitámos na totalidade a superioridade numérica", afirmou o técnico italiano.

Sobre o jovem que marcou o golo do Real Madrid, Álvaro Rodríguez, indicou que vai fazer parte do próximo plantel: "Foi muito importante para ele. Um jovem com grande vontade de jogar no Real Madrid. Foi uma noite especial para ele. Vai estar na equipa principal, porque tem qualidade como poucos, é potente, move bem a bola e é formidável de cabeça".