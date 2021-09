Paquetá leva amarelo por uma finta e Neymar aponta o dedo: "O joga bonito está a acabar"

Nas redes sociais, Neymar disse que a decisão da arbitragem foi "muito triste".

O Lyon venceu o Troyes (3-1) na noite de quarta-feira em jogo da Ligue 1. Um lance isolado, entretanto, foi alvo de críticas de Neymar, avançado do PSG. Por tentar fintar o adversário com um "cabrito", o médio brasileiro Lucas Paquetá foi punido com um cartão amarelo por conduta antidesportiva.

Neymar saiu em defesa de Paquetá pelo lance nos últimos minutos do jogo "Muito triste este episódio. Levar um amarelo por causa de uma finta... O 'cabrito' é um recurso, independentemente de onde seja ou em que minuto seja", escreveu o craque do PSG nas suas redes sociais.

"No ano passado aconteceu comigo, este ano com o Lucas Paquetá. Sinceramente não entendo o motivo! O famoso 'joga bonito' está a acabar. Desfrutem enquanto é tempo ou lutem para que volte", acrescentou, a recordar o episódio em que foi punido pela mesma razão diante do Montpellier no ano passado.

Autor do terceiro golo da vitória da equipa, Paquetá evitou polémicas e apenas comemorou a boa fase que vive na equipa francesa.

"Eu esperava fazer o meu melhor quando cheguei. E ouvir o público assim faz-me muito bem. Nunca passei por isto, nem no Flamengo. A minha família e eu estamos muito felizes. Quero agradecer aos adeptos pelo amor. E, acima de tudo, quero devolver em campo", disse ao jornal L' Équipe.