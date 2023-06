Paquetá e o "novo ciclo" do Brasil: "Ramon Menezes tem feito um grande trabalho"

Brasil e Senegal defrontam-se na terça-feira, a partir das 20:00, em jogo de caráter particular, que será realizado no

O Brasil defronta esta terça-feira o Senegal, em Alvalade, e o médio Lucas Paquetá falou sobre a partida. O jogador do West Ham falou sobre a questão da escolha do futuro selecionador.

"Nós procuramos fazer a nossa parte com o professor Ramon Menezes, que tem feito um grande trabalho. Sobre as especulações, deixamo-las para o presidente, que saberá responder melhor. É claro que conversamos entre nós, mas somente o presidente pode falar sobre o que vai acontecer. Até lá, temos de dar o nosso melhor", comentou, escapando à questão.

Após o fracasso do Mundial 2022, Paquetá e o Brasil apontam ao Mundial 2026: "É um novo ciclo, sem dúvida, mas trazemos muita coisa que foi feita de bom para este novo início. Temos de olhar para trás, ver o que foi feito de errado e melhorar, com as novas ideias do Ramon, e sermos mais fortes como equipa dentro de campo, vencer e conquistar títulos, que é o objetivo."