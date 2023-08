Paquetá e Luiz Henrique investigados: apostas em amarelos e no mesmo dia

Com contas criadas exatamente no mesmo dia, foram feitas apostas múltiplas em como Lucas Paquetá, médio do West Ham, e Luiz Henrique, avançado do Bétis, seriam admoestados com um amarelo.

Além de Lucas Paquetá, como ontem ficou a saber-se, também Luiz Henrique, avançado do Bétis, estará a ser investigado devido a um caso de apostas. De acordo com o GloboEsporte, as suspeitas foram levantadas depois de serem criadas várias contas numa casa de apostas exatamente no mesmo dia, 16 de março, e terem sido feitas apostas iguais com o valor máximo permitido. E que apostas eram essas? Cartões amarelos para os dois jogadores referidos nos respetivos jogos daquele dia.

E a verdade é que Paquetá viu um amarelo no jogo frente ao Aston Villa e Luiz Henrique também foi admoestado na partida diante do Villarreal, ambas disputadas a 16 de março.

As apostas foram feitas em Duque de Caxias (Baixada Fluminense) no site da Betway por pessoas próximas aos dois futebolistas. E o que levantou ainda mais suspeita foi o facto de estas serem apostas "casadas", ou seja, os apostadores só receberiam o dinheiro caso os dois jogadores brasileiros vissem o cartão amarelo; não eram, portanto, duas apostas em separado, mas uma só.

Lucas Paquetá, recorde-se, está a ser investigado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) e já nem foi convocado para a Seleção do Brasil - convocatória anunciada ontem.