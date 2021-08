Papu Gómez fala da saída da Atalanta: "Gasperini tentou agredir-me"

Papu Gómez diz que Gasperini, seu treinador na Atalanta, o tentou agredir e, por essa razão, saiu da Atalanta.

Numa entrevista ao jornal argentino La Nacion, Papu Gómez, avançado do Sevilha, falou sobre a saída da Atalanta. O jogador de 33 anos diz que o treinador Gian Piero Gasperini o tentou agredir depois do argentino ter desobedecido a uma indicação tática.

"Tive de sair do clube. Espera um pedido de desculpa do treinador que nunca chegou. Eu errei, assumo isso, porque era uma partida de Champions - contra o Midtjylland - e desobedeci a uma indicação tática. Faltavam dez minutos para acabar a primeira parte e o treinador pediu-me para jogar na direita, mas eu estava a jogar bem na esquerda e disse que não. Imagina, responder isso ao treinador no meio de um jogo... é normal que não tenha gostado. Percebi logo que ele me ia tirar ao intervalo. Mas no balneário ele passou dos limites e tentou agredir-me fisicamente", revelou.

"Aí eu disse 'basta'. Discutir, tudo bem. Mas quando há uma agressão física, é intolerável. Então pedi uma reunião com o presidente do clube [Antonio Percassi] e disse-lhe que tinha problemas e queria sair, aceitando que também tinha errado. Como capitão, portei-me mal, fui um mau exemplo. E disse ao presidente que precisava de um pedido de desculpa do Gasperini. No dia seguinte, houve uma reunião com todo o plantel. Eu pedi desculpa ao treinador e aos companheiros de equipa, mas não recebi nenhum pedido de desculpa dele", acrescentou.

"Depois de uns dias, o presidente comunicou-me que não me ia deixar sair. Começou o mau ambiente, separaram-me do plantel e acabei a treinar com o plantel de reservas", disse Papu Gómez, que cumpre a segunda época em Sevilha. Esteve seis anos e meio na Atalanta.