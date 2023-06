Paolo Maldini e Frederic Massara de saída do Milan

Dupla entrou em divergência com o proprietário, Gerry Cardinale

Paolo Maldini, diretor técnico do AC Milan, estará em vias de deixar os rossoneri depois de uma reunião com o proprietário Gerry Cardinale.

Segundo a "Gazzetta dello Sport", o divórcio pode dar-se devido a divergências profundas quanto ao projeto para o clube, sendo que o diretor desportivo, Frederic Massara, pode sair com Maldini.

Com estas duas saídas, ainda por oficializar, o próprio Cardinale estará mais presente perto da equipa e será o administrador delegado Furlani a ter um papel mais ativo no mercado de transferências, com apoio do chefe de scouting, Moncada, indica a Gazzetta.

O técnico Stefano Pioli não estará em risco.