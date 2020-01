PAOK de Abel Ferreira salvo pelo governo grego depois do espetro da descida

Clube de Salónica fora acusado pela Comisssão do Desporto Profissional da Grécia de ter o mesmo dono do Xanthi, também da principal divisão, o que é proibido pelos regulamentos

O PAOK, que é treinado pelo português Abel Ferreira, poderá continuar a usufruir de pleno direito do estatuto de líder do campeonato da Grécia, depois de um dia em que pairou o espetro da descida de divisão sobre a equipa campeã em título. Depois de a Comissão do Desporto Profissional daquele país ter descoberto que o proprietário do PAOK, o magnata Ivan Savvidis, também detinha o Xanthi, igualmente do escalão principal, e com isso arriscar a despromoção, o governo grego decidiu alterar as punições por este tipo de infrações aos regulamentos.

Assim, aquilo que até aqui era castigado com descida de divisão passará a ser resolvido com multas e/ou dedução de pontos na classificação do campeonato. "O país não pode dar-se ao luxo de ser dividido por causa do futebol", justificou o porta-voz do governo, Stelios Petsas.

As declarações do responsável governamental surgem na sequência de acusações por parte do PAOK de que a Comissão do Desporto Profissional fora manipulada pelo Olympiacos, tendo o clube de Salónica pedindo ainda a demissão do ministro do desporto helénico, que acusou de ter conspirado com o presidente do clube ateniense.

Agora, Abel Ferreira pode continuar a perseguir o objetivo de fazer do PAOK bicampeão grego. Ao cabo de 21 jornadas, lidera com um ponto de avanço sobre o Olympiacos, defrontando outro grande clube ateniense, o Panathinaikos, que é quarto, em casa deste no próximo domingo.