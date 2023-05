Pandemia impediu descida e agora vão estrear-se na Liga dos Campeões

Fundado em 2015, o Struga conquistou no domingo o primeiro campeonato macedónio da sua história, após ter estado à beira da despromoção na época 2019/20, que apenas foi travada pela suspensão das competições por força da pandemia de covid-19.

Com subidas praticamente consecutivas, o Struga ascendeu da quarta à primeira divisão macedónia num espaço recorde de quatro anos, atingindo a elite nacional em 2019.

Na sua época de estreia na primeira divisão, o regresso ao segundo escalão parecia inevitável à 23.ª jornada, quando ocupavam o último lugar da tabela, mas a suspensão das competições decretada por conta da pandemia de covid-19 salvou o Struga.

Na época seguinte, o emblema retomou o percurso de sucesso que vinha desenhando e terminou o campeonato no terceiro lugar, qualificando-se para as pré-eliminatórias de acesso à fase de grupos da Conference League, dando ainda mais um passo em frente em 2022/23.

Com a vitória no domingo sobre o Sileks (3-0) e a derrota do Shkendija frente ao Shkupi (1-2), o Struga garantiu o primeiro título macedónio da sua história, que lhe vai permitir a estreia na próxima edição da Liga dos Campeões, nomeadamente na primeira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da prova.