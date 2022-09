Pancadaria no Nice-Colónia vale porta fechada e proibição de levar adeptos para jogos fora

O encontro da Conference League foi antecedido por cenas lamentáveis de confrontos entre adeptos franceses e alemães

O Nice e o Colónia ficaram a saber esta sexta-feira quais as penas aplicadas pela UEFA no seguimento do processo disciplinar que o organismo instaurou aos dois clubes após os incidentes que antecederam o jogo da Conference League de 8 de setembro de 2022, que terminou 1-1, e além de fecharem o recinto em que se disputou o desafio (Allianz Riviera) por uma partida, há ainda outras sanções para ambos.

O Nice terá assim de disputar o próximo jogo europeu em casa à porta fechada e fica proibido de vender bilhetes para o próximo jogo fora, além de ter de exibir no próximo desafio uma faixa com a mensagem "#NoToRacism" com o logo da UEFA, isto por comportamento racista, entre outras coisas, dos seus adeptos.

Já o Colonia, tem de pagar uma multa de 100 mil euros, além da proibição de vender bilhetes aos seus adeptos para os dois próximos jogos fora.

A UEFA publicou esta sexta as medidas disciplinares, também, a aplicar ao Partizan, pela receção ao Nice (1-1) do dia 15 de setembro: 20 mil euros de multa, fecho parcial do estádio (ao menos seis mil lugares) por um jogo por comportamento discriminatório do público, mostrar o banner "#EqualGame" com o logo da UEFA no próximo jogo e multa de 50 mil euros por arremesso de objetos, entre outros comportamentos incorretos do seu público.