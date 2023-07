Pancadaria na Taça Sul-Americana resultou em cinco expulsões: veja o vídeo

O Universitario de Deportes-Corinthians, da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Taça Sul-Americana, terminou em confusão, na madrugada desta quarta-feira. Ryan fez o 2-1 para os brasileiros, festejou perto dos adeptos peruanos e a equipa de Lima não gostou, gerando-se alguma tensão. A polícia interveio para evitar cenas de pancadaria com proporções maiores, mas, ainda assim, Ryan e Matheus Araújo, do Corinthians, e Calcaterra, Di Benedetto e Guzman, do Universitario, foram expulsos.

Veja o vídeo: