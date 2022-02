Em quatro jogos oficiais em 2022, o Palmeiras tem três vitórias e um empate.

Na véspera da viagem para os Emirados Árabes Unidos, palco do Mundial de Clubes, o Palmeiras venceu o Água Santa por 1-0, com um golo de Dudu (27").

A equipa de Abel Ferreira lidera o Grupo C do Paulistão, com 10 pontos.

Positivos à covid-19, mas assintomáticos, Veron e Piquerez não viajam hoje para Abu Dhabi, mas podem juntar-se ao grupo mais tarde.