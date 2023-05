Palmeiras vence no Equador para a Taça Libertadores

Vitória por 2-0 do Verdão no terreno do Barcelona SC, na terceira jornada da fase de grupos.

Na madrugada desta quinta-feira, o Palmeiras deslocou-se ao Equador e vencer o Barcelona SC por 2-0, num jogo relativo à terceira jornada da fase de grupos da Taça Libertadores. Raphael Veiga abriu as contas aos 45+3 minutos, de grande penalidade, e Gustavo Gómez fechou-as, aos 47'.

A equipa comandada pelo português Abel Ferreira soma os mesmos seis pontos do líder Bolívar. A formação de Guayaquil segue no terceiro lugar, com três pontos, os mesmos do Cerro Porteño.