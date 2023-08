Palmeiras vence na Libertadores, Botafogo também triunfa na Sul-Americana

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Abel Ferreira e Bruno Lage sorriram na madrugada desta quinta-feira. Vitórias na primeira mão dos oitavos de final da Libertadores e da Sul-Americana, respetivamente.

O Palmeiras, orientado pelo português Abel Ferreira, foi a casa do Atlético Mineiro vencer por 1-0, na madrugada desta quinta-feira, em jogo relativo à primeira mão dos oitavos de final da Taça Libertadores. Raphael Veiga, aos 29 minutos, marcou o único golo do encontro e ajudou o Verdão a adiantar-se na eliminatória - a segunda mão joga-se no dia 10 de agosto.

Também nesta madrugada, mas a jogar a Taça Sul-Americana (segunda competição de clubes mais importante da América do Sul), o Botafogo, treinado pelo também português Bruno Lage, recebeu e venceu o Guaraní, do Paraguai, por 2-1. A partida contou para a primeira mão dos oitavos de final da competição referida.

Aos três minutos, Bernardo Benítez colocou os forasteiros em vantagem, mas Hugo, aos 65', e Tiquinho Soares, com um penálti aos 90', deram a vitória ao Fogão.