Palmeiras vence grupo na Libertadores, Botafogo em segundo na Sul-Americana

Verdão, comandado por Abel Ferreira, goleou o Bolívar por 4-0. O Fogão, de Luís Castro, empatou 1-1 com o Magallanes.

Na madrugada desta sexta-feira, o Palmeiras fechou a fase de grupos da Taça Libertadores com mais uma vitória - fez 15 pontos em 18 possíveis e venceu o Grupo C. O emblema boliviano terminou no segundo lugar, com 12 pontos, e também seguiu para os oitavos de final da prova.

Rony, aos 24 minutos, Artur, aos 34' e 85', e Piquerez, aos 85', fizeram os golos da equipa comandada por Abel Ferreira, que jogou em casa.

O Barcelona SC, do Equador, terminou em terceiro e vai jogar o play-off na Taça Sul-Americana, o Cerro Porteño disse adeus à competição.

Também nesta madrugada, mas a contar para a Taça Sul-Americana, o Botafogo empatou 1-1 na receção ao Magallanes, pelo que terminou a fase de grupos no segundo lugar, o que implica jogar um play-off de acesso aos oitavos de final.

Marlons Freitas adiantou o Fogão no marcador, aos 19 minutos, mas aos 67' "borrou a pintura" ao ser expulso. Yorman Zapata empatou para a equipa do Chile, aos 80'.

A equipa de Luís Castro, treinador português que está de saída para o Al Nassr, vai, assim, defrontar um dos terceiros classificados da fase de grupos da Taça Libertadores no play-off de acesso aos oitavos de final da Taça Sul-Ameriana. O LDU Quito venceu o grupo, Magallanes e César Vallejo ficaram pelo caminho.