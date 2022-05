Palmeiras vence dérbi com o Santos e sobe à liderança provisória do Brasileirão

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, venceu este domingo o Santos, no Vila Belmiro, por 1-0, e ascendeu provisoriamente à liderança isolada do campeonato brasileiro, enquanto o Botafogo, de Luís Castro, perdeu em Curitiba.

O golo do Palmeiras surgiu apenas aos 80 minutos, o que traduz as dificuldades que sentiu num campo tradicionalmente difícil de jogar, e foi marcado pelo central paraguaio Gustavo Gómez, servido por Gustavo Scarpa.

Já o Botafogo, treinado pelo português Luís Castro, não foi capaz de contrariar a superioridade da equipa do Coritiba, que está a realizar um excelente Brasileirão e que venceu graças a um golo do avançado Igor Paixão, de 21 anos, aos 29 minutos.

Com estes resultados, o Palmeiras isolou-se, provisoriamente, no primeiro lugar, com 15 pontos (oito jogos), seguido do Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira, cujo jogo frente ao América acontece ainda esta noite, com 14, do Coritiba, terceiro, com 13, os mesmos pontos e o mesmo número de jogos do São Paulo, que é quarto.

Em caso de triunfo do Corinthians na receção ao América de Minas Gerais, a equipa de Vítor Pereira vai isolar-se na liderança, relegando o Palmeiras para o segundo lugar.

O Botafogo, de Luís Castro, segue em sexto lugar, com 12 pontos em oito partidas, os mesmos do detentor do título, o Atlético de Minas Gerais, que tem menos um jogo.

Finalmente, o Flamengo, que defronta hoje o rival Fluminense, segue num modesto 14º lugar, com nove pontos em sete partidas, o que tem gerado um clima de contestação ao treinador português Paulo Sousa.