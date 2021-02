Abel Ferreira conversa com jogadores do Palmeiras no Catar

Avançado Gabriel Veron está lesionado e não poderá jogar contra o Tigres, no domingo. Abel Ferreira precisa decidir se irá cortar o atleta do elenco para o Mundial.

O Palmeiras pode perder uma das principais revelações da equipa para o Mundial de Clubes. O avançado Gabriel Veron sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e não poderá jogar contra o Tigres, no próximo domingo. O atleta de 18 anos está a ser avaliado diariamente.

Embora não tenha jogado a final da Taça Libertadores, no sábado, contra o Santos, Veron viajou para Doha na esperança de jogar o torneio. Porém, já não estará em campo contra os mexicanos. O clube tenta recuperá-lo para uma possível final, no próximo dia 11. Cabe ao técnico português Abel Ferreira decidir se irá mantê-lo no elenco.

A FIFA permite aos clubes alterar atletas na lista dos 23 inscritos até 24 horas antes da estreia. Ou seja, até às 18h do sábado. Enquanto não decide, o técnico comandou mais um treino do Palmeiras, esta tarde, no Catar.