Palmeiras terminou Brasileirão com vitória sobre Ceará

O Palmeiras, bicampeão da Taça Libertadores, terminou o Brasileirão com 66 pontos, a 18 do campeão Atlético Mineiro e a cinco do Flamengo, enquanto o Ceará foi 11.º e vai disputar a Taça Sul-Americana na próxima temporada.

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, venceu na quinta-feira em casa o Ceará, por 1-0, na 38.ª e última jornada do campeonato brasileiro de futebol, que terminou na terceira posição.

Com muitas alterações no onze, o clube de São Paulo venceu o Ceará com o primeiro golo do jovem Kevin Macedo (42 minutos), de 18 anos, ao serviço da equipa principal do "verdão".

Na última jornada, destaque para a confirmação da descida de divisão do Grêmio, duas vezes campeão brasileiro e que na próxima temporada vai encontrar outros históricos do Brasil na Série B, como o Vasco da Gama e o Cruzeiro.