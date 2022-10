Palmeiras terá recusado proposta do PSG por jovem de 16 anos

Endrick tem reunido muito interesse de gigantes europeus, como PSG, Barcelona e Real Madrid.

O Palmeiras terá negado uma proposta de 20 milhões de euros do Paris Saint-Germain por Endrick, avançado de 16 anos da equipa comandada por Abel Ferreira, segundo o "Globoesporte".

O jovem tem reunido muita atenção de clubes europeus, mas, de acordo com fonte do emblema brasileiro à comunicação social daquele país, a cláusula de rescisão do jogador é de 60 milhões de euros e apenas poderá ser transferido para o exterior do Brasil após completar 18 anos, em julho de 2024.

Endrick subiu para a equipa principal do Palmeiras após vencer a Copinha do Brasil. Já participou em três jogos como profissional, frente a Coritiba, São Paulo e Avaí, porém, ainda não marcou qualquer golo.