Palmeiras sonha ter Hulk, mas salário é um grande entrave

Hulk aproveitou a pausa no campeonato chinês, em consequência do coronavírus, para assistir ao último jogo do Palmeiras, o que fez aumentar os rumores.

Contratar Hulk é um sonho do Palmeiras e o facto de o brasileiro ter estado nas bancadas do Allianz Parque no passado domingo aumentou ainda mais os rumores. O avançado do Shanghai SIPG está de "férias" visto que a competição na China parou em consequência do coronavírus.

O ex-FC Porto foi então visto no jogo do Palmeiras com João Paulo Sampaio, coordenador da formação do clube, e essa pode ser uma carta importante no futuro - o brasileiro treinou Hulk no Vitória e foi responsável por transformar o então lateral em avançado.

O GloboEsporte adianta que o Verdão quer contratar o jogador na próxima época - termina contrato com o Shanghai SIPG em dezembro de 2020 -, mas o salário auferido por Hulk é incomportável e isso é o maior entrave nas negociações.

Conseguir a contratação do futebolista de 33 anos é visto como impossível neste momento, mas o facto de Hulk já se ter assumido como adepto do Palmeiras pode facilitar a transferência no futuro.