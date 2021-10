Palmeiras soma sétimo jogo consecutivo sem conseguir vencer

O empate 0-0 em casa do Bahia deixou o Palmeiras no quarto lugar do Brasileirão. Equipa de Abel Ferreira não vence há sete jogos.

O Palmeiras voltou a escorregar no campeonato, ao empatar 0-0 em casa do Bahia, na madrugada passada. Com este resultado, o Verdão ocupa o quarto lugar do Brasileirão, tendo sido ultrapassado pelo Red Bull Bragantino.

Este é já o sétimo jogo consecutivo sem vitórias para a equipa orientada pelo português Abel Ferreira: dois empates para a Libertadores (apurado para a final), três derrotas no campeonato e dois empates também para o Brasileirão.