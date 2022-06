Palmeiras perde com São Paulo na primeira mão dos "oitavos" da Taça do Brasil

"Verdão" termina assim uma série de 19 jogos consecutivos sem perder.

O Palmeiras de Abel Ferreira - que ainda não esteve no banco de suplentes por estar em isolamento devido à covid-19 - perdeu na madrugada desta sexta-feira com o São Paulo, 1-0, na primeira mão dos oitavos de final da Taça do Brasil.

Patrick, aos 31 minutos da partida, marcou o golo que deu o triunfo à equipa da casa e que assim se colocou em vantagem na eliminatória.

O "Verdão" termina assim uma série de 19 jogos consecutivos sem perder, que havia iniciado a 9 de abril.

O jogo da segunda mão está agendado para o dia 15 de julho.