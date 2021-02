Palmeiras perde com Coritiba no Brasileirão

Com apenas uma vitória nos últimos seis jogos, o Palmeiras (com menos um jogo) ocupa o sexto lugar

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, perdeu na quarta-feira em casa do Curitiba, por 1-0, em jogo em atraso do campeonato brasileiro de futebol.

Numa altura em que o campeão da Taça Libertadores jogava com menos um, por expulsão do chileno Benjamin Kuscevic (63 minutos), o Curitiba marcou o golo do triunfo, por Jonathan (88 minutos).

Com apenas uma vitória nos últimos seis jogos, o Palmeiras (com menos um jogo) ocupa o sexto lugar, com 56 pontos, a seis do 'top-4', que dá acesso direto à fase de grupos da Taça Libertadores, na qual o 'verdão' tem entrada assegurada por ter vencido a última edição.

O Curitiba é 19.º e penúltimo classificado e já não tem possibilidades de se manter na primeira divisão.