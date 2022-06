Palmeiras opera reviravolta na compensação e vence dérbi com o São Paulo

Equipa de Abel Ferreira esteve a perder até aos 90+1', mas ainda deu a volta ao marcador.

Na madrugada desta terça-feira, o Palmeiras bateu o rival São Paulo, por 2-1, no Morumbi, e lidera o Brasileirão com 28 pontos, mais três do que o Corinthians, de Vítor Pereira.

O Verdão esteve a perder até aos 91 minutos - Patrick inaugurou o marcador para o tricolor paulista -, mas ainda foi a tempo de vencer a partida. Gustavo Gómez empatou e, aos 90+6', Murilo deu a volta ao texto.

Abel Ferreira, infetado com covid-19, não esteve no banco a orientar a equipa, que aumentou para 19 o número de jogos consecutivos sem perder.

O São Paulo segue no décimo lugar do campeonato brasileiro, com 18 pontos.