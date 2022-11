Palmeiras já rejeitou propostas de 45 milhões pelo prodígio Endrick

PSG e Chelsea colocaram valor em cima da mesa, mas clube de Abel já pede os 60 milhões da cláusula. Jovem canhoto estreou-se há pouco tempo na equipa principal, mas já tem meia Europa atrás dele

Apesar de ainda muito jovem, Endrick é já um dos jogadores do momento no Brasil. A pérola do Palmeiras ameaça transferir-se muito cedo para a Europa e o clube já terá rejeitado mais de 40 milhões de euros.

De acordo com a ESPN, PSG e Chelsea ofereceram 45 milhões de euros ao verdão, que rejeitou as propostas pela sua grande promessa. Os dois clubes podem, perfeitamente, chegar perto da cláusula, fixada nos 60 milhões, com os blues a contarem com o poder de persuasão de Thiago Silva para levarem o canhoto para Stamford Bridge.

Real Madrid e Barcelona, habituados ao talento jovem no Brasil, como Neymar, Rodrygo ou Vinícius Júnior, começam a perder terreno, uma vez que o jogador também via com bons olhos a mudança para a Premier, tendo já também demonstrado a sua afinidade com o PSG.