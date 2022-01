Palmeiras insiste na contratação de avançado do Bayer Leverkusen

Primeiro contacto do Verdão redundou num não do avançado dos farmacêuticos. Promessa de maior tempo de jogo e apreciação particular de Abel serão agora usados como trunfos

Focado em continuar a reforçar o lote de opções atacantes do plantel orientado pelo treinador português Abel Ferreira, a nova direção do Palmeiras vai voltar à carga pelo ponta de lança argentino Lucas Alario.

Segundo o jornal "Globo Esporte", o avançado, atualmente ao serviço do Bayer Leverkusen, recusou a primeira abordagem, feita pelo clube brasileiro em dezembro de 2021, mas o Verdão vai tentar nova sedução pelo atleta de 29 anos.

Os responsáveis do bicampeão da Taça Libertadores tentarão convencer Alario com a promessa de tempo superior de jogo, dado que é habitual suplente no clube da Bundesliga, e com a apreciação particular de Abel Ferreira, fã do avançado.

O "Globo Esporte" aponta, porém, como entrave ao negócio o facto de a moeda brasileira (real) ter uma desvalorização bem inferior, no caso, ao euro, o que forçaria a uma proposta ainda mais elevada pelo dianteiro, vinculado até 2024 ao Bayer.

Até à data, Rafael Navarro, ex-Botafogo, é o único reforço para o ataque do Palmeiras.