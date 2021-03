Palmeiras-Grémio: os últimos ajustes das equipas para a final da Taça do Brasil

Palmeiras, do técnico Abel Ferreira, terá força máxima para a final da Taça do Brasil, este domingo, com o Grémio, do avançado Pepê.

Chega ao fim este domingo a época 2020 para as equipas brasileiras. O último jogo do ano que tanto se estendeu, por conta da pandemia causada pela covid-19, será o encontro final entre Palmeiras-Grémio, na segunda mão da decisão da Taça do Brasil.

Na primeira mão, vitória da equipa do técnico Abel Ferreira (1-0), o que dá ao Verdão a vantagem de poder conquistar o título com um empate. O jogo está marcado para às 21h00, no Allianz Parque, em São Paulo.

Além da vantagem e de poder jogar em casa o duelo decisivo, Abel Ferreira ainda terá o regresso do médio Patrick de Paula, recuperado da covid-19 e de volta após cumprir 10 dias de isolamento. Contudo, o atleta de 21 anos deverá começar no banco de suplentes.

Sem novos casos de covid-19 e com o grupo inteiro à disposição, o onze inicial de Abel deverá ser: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Alan Empereur e Matías Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Wesley, Rony e Luiz Adriano.

O Grémio, por sua vez, encerrou na manhã deste sábado os preparativos para a final em São Paulo. O técnico Renato Portaluppi treinou penáltis e limou ajustes finais. Deixou em aberto mudanças no onze inicial. O lateral-direito Victor Ferraz pode perder a posição para o jovem Vanderson. Contratado recentemente pelo FC Porto - ruma ao Dragão em julho -, Pepê está confirmado no jogo.

O provável onze inicial do Grémio é: Paulo Victor; Vanderson (Victor Ferraz), Paulo Miranda, Kannemann e Diogo Barbosa; Maicon, Matheus Henrique, Alisson (Ferreira), Jean Pyerre (Lucas Silva) e Pepê; Diego Souza.