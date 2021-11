Palmeiras-Flamengo: os preparativos das equipas brasileiras para a final da Libertadores

Decisão acontece às 20h00 do sábado, no estádio Centenário, em Montevidéu.

Em 2019, sob o comando de Jorge Jesus, o campeão foi o Flamengo. Na competição do ano seguinte, foi a vez do Palmeiras de Abel Ferreira conquistar o mesmo título. Agora, em 2021, pelo terceiro ano consecutivo, a Libertadores pode ser novamente coroada a uma equipa sob o comando português.

Pelo segundo ano consecutivo à frente do Verdão, Abel Ferreira pode agora somar o segundo título na principal prova de clubes da CONMEBOL. Terá pela frente, entretanto, o mesmo Flamengo campeão da competição dois anos antes. Não restam dúvidas de que se tratam atualmente das duas equipas hegemónicas do futebol sul-americano.

O encontro acontece no sábado, às 20h00, no tradicional estádio Centenário, em Montevidéu. O Verdão é o quem mais vezes alcançou a fase decisiva da competição, ao lado do São Paulo - foi campeão em 1999 e 2020 e vice-campeão em 1961, 1968 e 2000.

A equipa comandada pelo ex-treinador de Sporting B, Braga e PAOK, de 42 anos, venceu a edição de 2020, que teve a final já em 2021, por culpa da covid-19, e agora pode ratificar Abel Ferreira como único treinador a conseguir tal feito pelo clube brasileiro.

Diferentemente do título anterior, quando chegou no decorrer da Libertadores, o técnico luso, que também já levou o Palmeiras à conquista de uma Taça do Brasil, comandou a equipa em todo o trajeto, somando oito triunfos, três empates e uma derrota, com 27 golos marcados e nove sofridos, em 12 encontros.

Assim como Abel, o treinador do Flamengo, Renato Gaúcho, também conquistou um título de Libertadores - em 2017, com o Grémio. Os dois treinadores voltam a comandar os treinos esta sexta-feira. O Palmeiras, novamente no estádio do Nacional, enquanto os rubro-negros no estádio Campeón del Siglo, do Peñarol.

Prováveis onzes

O Palmeiras conta com apenas um desfalque para o jogo: Marcos Rocha, lateral-direito, está suspenso. O provável onze de Abel deverá ser: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo, Danilo (Gustavo Scarpa), Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu e Rony.

O Flamengo, também só tem uma ausência: Léo Pereira, defesa-central, suspenso. Com isso, Renato Gaúcho deverá arrancar o jogo com: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel.