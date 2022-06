Palmeiras empata, mas continua líder no Brasileirão

Rony marcou um dos golos do Palmeiras

Equipa treinada por Abel Ferreira somou um ponto em casa do Avaí

O Palmeiras, líder do Brasileirão, não foi além de um empate (2-2) em casa do Avaí, partida a contar para a 14ª jornada do campeonato.

A equipa treinada por Abel Ferreira foi para o intervalo a perder, por 1-0 (golo de Bissoli na compensação), mas deu a volta ao marcador com golos de Scarpa (47') e Rony (66'). Todavia, um golo Jean-Pyerre, aos 73 minutos, empatou o jogo.

Ao cabo de 14 jornadas, o Palmeiras soma 29 pontos, mais três do que o Corinthians, treinado por Vítor Pereira.