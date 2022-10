Palmeiras empata e lidera Brasileirão com dez pontos de vantagem

Equipa de Abel Ferreira empatou 1-1 no terreno do Atlético Goianiense. A sete jornadas do fim, segue com dez pontos de vantagem sobre o segundo classificado.

O Palmeiras empatou 1-1 na casa do Atlético Goianiense, na 31.ª jornada do Brasileirão. A equipa comandada pelo português Abel Ferreira soma agora 67 pontos, mais dez que o Internacional e mais 13 que o Corinthians, de Vítor Pereira.

Murilo inaugurou o marcador aos 49 minutos, mas Shaylon fez o empate para a formação da casa, aos 65 minutos.

O Verdão somou o oitavo jogo consecutivo sem perder e segue, confortavelmente, na liderança do campeonato brasileirao numa altura em que faltam sete jornadas para o final. O Atlético Goianiense é 18.º e antepenúltimo classificado, com 29 pontos, a quatro da zona de salvação.