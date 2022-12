Palmeiras destaca "o maior negócio da história do futebol brasileiro"

Líder do clube brasileiro abordou a transferência de Endrick para o Real Madrid.

O Real Madrid assegurou a contratação do avançado brasileiro Endrick, mas o futebolista do Palmeiras apenas se juntará aos merengues em julho de 2024, quando completar os 18 anos. De acordo com a imprensa, sem que os números sejam oficiais, o emblema espanhol terá investido 60 milhões de euros no jogador, valor que o Palmeiras considera histórico. O jornal espanhol As garante tratarem-se de 35 milhões, mais 25 por objetivos.

"O maior negócio da história do futebol brasileiro", afirmou Leila Pereira, líder do clube brasileiro, que tem Abel Ferreira como treinador.

"A proposta do Real Madrid é compatível com o enorme talento de Endrick e corresponde aos objetivos desportivos e económicos que estipulámos desde o início das negociações", vincou.

O avançado tinha despertado o interesse de vários clubes e, recentemente, o treinador do Barcelona, Xavi Hernández, chegou a admitir em entrevista à ESPN ter falado com o jogador e com o pai, demonstrando interesse na sua contratação.

No Palmeiras, clube no qual fez toda a formação, o avançado foi opção para Abel Ferreira em sete jogos já este ano, entre outubro e novembro, marcando três golos no Brasileirão, numa época em que a equipa paulista se sagrou campeã brasileira.