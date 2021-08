Palmeiras de Abel vence Athletico de António Oliveira e acaba com jejum

Triunfo por 2-1 em jogo a contar pela 18.ª jornada do campeonato brasileiro.

No encontro entre treinadores portugueses no campeonato brasileiro, levou a melhor Abel Ferreira. O técnico do Palmeiras viu a equipa ser superior ao Athletico Paranaense, de António Oliveira, e encerrou a sequência de quatro jogos sem vitórias no Brasileirão. O Furacão, por sua vez, chegou à quinta derrota consecutiva e vive o pior momento na competição.

A vitória do Palmeiras por 2-1, no Allianz Parque, em São Paulo, foi iniciada com um golo do defesa Luan, na primeira parte. No segundo tempo, Bissoli ainda empatou o jogo para o Athletico, mas Rony saiu do banco de suplentes para garantiu o triunfo do Verdão.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 35 pontos e diminuiu a diferença para o líder Atlético Mineiro, que ainda joga neste domingo com o Red Bull Bragantino. O Athletico mantém-se com 23 pontos, mas pode perder a nona posição na tabela com os demais jogos desta jornada.

No Brasileirão, a próxima partida do Palmeiras será contra o Flamengo, no Allianz Parque, enquanto o Athletico receberá na Arena da Baixada o Sport.