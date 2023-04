Palmeiras de Abel teve acordo com o carrasco do Real Madrid

O Palmeiras teve Taty Castellanos na mão, mas fugiu para Espanha

Taty Castellanos deu esta terça-feira nas vistas ao apontar um póquer ao Real Madrid, pelo Girona, onde se encontra emprestado pelo New York City.

O argentino de 24 anos que durante quatro épocas e meia nos Estados Unidos marcou 59 golos esteve na lista do Palmeiras, já com Abel Ferreira no comando da equipa, em 2020 e 2021.

O Palmeiras chegou a ter acordo com o avançado, mas o New York City não o deixou sair, acabando por ceder só esta temporada, e por empréstimo, por pressão do atleta que quer ser mais visto no seu país para chegar à seleção.