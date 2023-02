Palmeiras, de Abel Ferreira, vence dérbi com recorde de público em casa

Palmeiras segue na liderança do Grupo D do Campeonato Paulista.

Com 49 mil pessoas nas bancadas do Morumbi, no que se constituiu como recorde de público do Palmeiras na condição de visitado, no século XXI, a equipa treinada por Abel Ferreira cimentou a liderança no grupo D do Campeonato Paulista, ao vencer o Santos por 3-1.

Rony, Murilo e Giovani marcaram os golos do Verdão, que foi muito superior ao adversário, levando, inclusive, os seus adeptos a brindarem o Santos com "olés" na parte final da partida.