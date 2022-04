Palmeiras, de Abel Ferreira, vence Corinthians, de Vítor Pereira, no Brasileirão

À terceira jornada, Palmeiras conquistou primeira vitória e travou série de sucesso do Corinthians.

O Palmeiras recebeu e venceu o Corinthians por 3-0, na noite de sábado, num jogo referente à 3.ª jornada do Brasileirão. Já com mais um jogo realizado, relativo à ronda 4, a equipa comandada por Abel Ferreira somou a primeira vitória na prova (tinha uma derrota e dois empates) e soma cinco pontos. A formação orientada por Vítor Pereira mantém os mesmos seis pontos.

Gustavo Gómez, aos 14 minutos, Rony, aos 19', e Dudu, aos 71', marcaram os golos do Verdão.

Também ontem, o Flamengo, de Paulo Sousa, perdeu por 1-0 no terreno do Athletico Paranaense. O Botafogo, de Luís Castro, joga este domingo, em casa do Atlético Goianiense.