Palmeiras, de Abel Ferreira, vence Bahia e mantém o sonho do título no Brasil

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, venceu, no sábado, na receção ao Bahia por 3-0, na 25.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol (Série A), subindo ao quarto lugar, com 41 pontos.

A equipa de São Paulo resolveu a partida na primeira parte, com três golos sem resposta, aos seis, 36 e 43 minutos, por Willian, Raphael Veiga e Roni, respetivamente, limitando-se a gerir a vantagem no segundo tempo.

Com este triunfo, a equipa de Abel Ferreira subiu, provisoriamente, ao quarto lugar, com 41 pontos (24 jogos), os mesmos do Internacional de Porto Alegre (25), que é quinto, mas quem lidera o "Brasileirão" é o São Paulo, com 50 pontos (24), seguido do Atlético Mineiro, com 46 (25), do Flamengo, com 42 (23), enquanto o Grémio de Porto Alegre segue no sexto lugar, com 40 pontos (23).

Em relação às equipas do cimo da tabela classificativa, o líder São Paulo defronta este domingo o Corinthians, em casa deste, o Flamengo recebe o Santos e o Grémio desloca-se a Goiás, para defrontar a equipa local.