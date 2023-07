Palmeiras, de Abel Ferreira, tenta contratação de ex-Sporting

De acordo com o Globo Esporte, Wendel não tem participado nos trabalhos da equipa principal do Zenit e já demonstrou vontade de sair, mas as negociações com o clube russo estão tudo menos fáceis.

Wendel, médio que representou o Sporting entre 2017 e 2020, tem estado afastado dos trabalhos da equipa principal do Zenit e demonstrou recentemente vontade de deixar o clube russo.

"Wendel está a falar com a direção do clube porque deseja ir para outro clube. É um jogador de qualidade, mas não vamos prender ninguém aqui. Os jogadores podem sair se quiserem, mas têm de considerar os interesses do clube também", referiu Sergei Semak, técnico do Zenit, no início de junho.

De acordo com o Globo Esporte, o Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, mostrou-se atento à situação do médio brasileiro, de 25 anos, cuja contratação já havia tentado em janeiro, sem sucesso, encetando em negociações com o clube russo, mas o negócio continua a ser muito complicado.

Depois de ter exigido anteriormente quase 20 milhões de euros por Wendel, o Zenit terá baixado um pouco a fasquia, mas continua a pedir um valor incomportável para o Palmeiras, que mantém a esperança em arranjar uma solução, tendo até dia 2 de agosto, data em que o mercado brasileiro fecha, para a conseguir.

Refira-se que Wendel não participou na conquista da Supertaça da Rússia por parte do Zenit, no sábado, na sequência de uma vitória nas grandes penalidades (1-0) diante do CSKA Moscovo, ficando fora dos convocados.