Palmeiras, de Abel Ferreira, soma nova vitória no Campeonato Paulista

Depois da vitória sobre o Novorizontino, o Palmeiras superiorizou-se ao Ponte Preta, vencendo por 3-0.

O Palmeiras somou a segunda vitória consecutiva no Campeonato Paulista, ao vencer o Ponte Preta por 3-0, na madrugada desta quinta-feira. Depois de um triunfo sobre o Novorizontino, por 2-0, naquele que foi o primeiro jogo oficial da época, o Verdão somou mais três pontos no Grupo C do Paulistão.

A equipa comandada por Abel Ferreira venceu tranquilamente com golos de Murilo, Luan e Gustavo Scarpa e lidera o agrupamento com seis pontos.