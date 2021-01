Palmeiras de Abel Ferreira reticente em avançar formalmente por Hulk, dizem no Brasil

Clube brasileiro tem sido muito associado ao jogador de 34 anos.

O futuro de Hulk tem vindo a ser bastante discutido neste mercado de inverno, tendo já sido associado ao interesse de FC Porto e Palmeiras.

Agora, no Brasil, avançam que a formação orientada por Abel Ferreira se tem mostrado reticente em avançar com uma proposta formal pelo antigo jogador dos dragões.

De acordo com o Globoesporte, a direção "Verdão" ainda evita avançar no diálogo, uma vez que prevê uma negociação "muito difícil", não avançando assim com a formalização da proposta.

Além do interesse de Palmeiras e FC Porto, também Flamengo e Atlético Mineiro já foram associados ao internacional brasileiro que se vê atualmente sem clube, depois de terminada a ligação com os chineses do Shanghai SIPG.